Everspace erscheint nach seiner Verschiebung im vergangenen Jahr nun im Mai 2017. Der Hamburger Entwickler Rockfish Games hat jetzt den finalen Release-Termin bekannt gegeben - und einen letzten Early-Access-Patch veröffentlicht.

Von Tobias Ritter |

Die Early-Access-Version von Everspace wurde vergangene Woche mit einem letzten Update versorgt: Das Pre-Release-Update auf die Spielversion 0.7 bringt unter anderem einen neuen Raketenturm und eine Alien-Rasse namens Ancients mit sich

Die Ancients haben gleichzeitig einige neue Spielinhalte im Schlepptau. In der Galaxie haben sie einige Strukturen hinterlassen, in denen Spieler ein Gerät finden können. Durch dessen Aktivierung erhalten Piloten ein Glyph-Enhancement und gelangen durch eine Abkürzung in den nächsten Sektor.

Außerdem Teil des Patches: Vollständig animierte Cockpit-Displays in allen Spieler-Schiffen, eine Option zur Abschaltung des HUD währen der Cockpit-Ansicht und diverse weitere Fehlerbehebungen sowie Gameplay-Tweaks. Die kompletten Patchnotes finden sich auf der offiziellen Webseite des Roguelike-Weltraumspiels.

Release-Termin steht fest

Außerdem gibt es dann auch einen finalen Release-Termin. Nachdem der Release Ende 2016 noch vom ersten auf das zweite Quartal 2017 verschoben wurde, steht jetzt das konkrete Datum fest: Am 26. Mai 2017 erscheint die finale Release-Version von Everspace.

