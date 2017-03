Ein zehn Quadratkilometer großes Spiel innerhalb von 47 Minuten durchspielen? 13 Minuten nach dem Aufwachen aus dem Kälteschlaf Sex haben? Speedrunner kriegen das hin!

Von Michael Herold |

In den Spielen der Fallout-Serie kann man hunderte Stunden verbringen, oder man rennt in wenigen Minuten durch sie durch.

Zum Thema Fallout 4 ab 14,48 € bei Amazon.de Fallout 4 für 44,99 € bei GamesPlanet.com Computerspiele einfach nur durchzuspielen, ist einigen Zockern nicht genug. Manche möchten mehr, wollen ihre Spielmethode perfektionieren und ihr liebstes Videospiel so lange analysieren, bis sie es in Rekord-Zeit oder aber auf einzigartige und absurde Weise beenden können. So wurde Dark Souls zum Beispiel schon mal innerhalb von 30 Stunden nur mit Sprachbefehlen oder Resident Evil 7 ausschließlich mit dem Messer als Waffe durchgezockt.

Ganz besonders geeignet für bemerkenswerte Spiele-Rekorde sind aber Speedruns. In allen möglichen Spielen begeben sich Fans auf die Suche nach neuen Tricks, Glitches und Methoden, mit denen sie noch schneller zum Abspann kommen können. Dementsprechend werden auch immer wieder neue Bestzeiten und Welt-Rekorde aufgestellt.

30 Sekunden für den härtesten Boss: Die schnellsten Dark-Souls-Speedruns

Eine Spiele-Serie, die sich hervorragend für Speedruns anbietet, ist die Fallout-Reihe. Mit den gigantischen Open-Worlds voller Geheimnisse und Missionen benötigen normale Spieler gerne mal 30 bis 50 Stunden, um zum Ende zu gelangen. Allein die weiten Reisewege durch die postapokalyptischen Welten verschlingen Spielzeit ohne Ende.

Doch Speedrunner schaffen es, die Fallout-Spiele in einem Bruchteil dieser Zeit zu beenden. Ihnen gelingt es etwa das riesige Fallout 4 in nur 47 Minuten zu beenden oder das erste Fallout in weniger als fünf Minuten abzuschließen. Für alle, die wissen wollen, wie das möglich sein soll, haben wir hier die beeindruckendsten, schnellsten und verrücktesten Speedruns der Fallout-Reihe zusammengestellt.

Die besten Speedruns aus Fallout 4

In sogenannten Any%-Speedruns gibt es nur eine Einschränkung: Es dürfen keine fremden Programme eingesetzt werden, um den Spielcode zu verändern. Alles andere ist erlaubt, es dürfen also auch Glitches und Skips genutzt werden. Den aktuell schnellsten Any%-Run von Fallout 4 hat Speedrunner Kevbot43 hingelegt und dabei gerade einmal 46 Minuten und 58 Sekunden gebraucht, um das Spiel abzuschließen.

Ebenfalls sehr beeindruckend ist der Sex-Speedrun von Jinjenia. Denn was will man am dringendsten machen, nachdem aus einem 200-jährigen Kälteschlaf aufgewacht ist? Richtig, »lieben«! Jinjenia schafft den Weg vom Spielstart zur ersten willigen Figur in gerade einmal 13 Minuten und 26 Sekunden.