Dank der neuen The-Beautifier-Mod lässt sich in Fallout 4 künftig mit einer Shotgun die Landschaft verschönern. Richtig gelesen.

Von Michael Herold |

Zum Thema Fallout 4 ab 12,99 € bei Amazon.de Fallout 4 für 44,99 € bei GamesPlanet.com In Fallout 4 können wir von nun an das trostlose, postapokalyptische Commonwealth wieder in ein Paradies verwandeln. Mit der The-Beautifier-Mod vom Modder GenghisKhanX lassen sich Blumen und allerlei Pflanzen einfach in die Umgebung schießen.

Denn »The Beautifier« ist in diesem Fall auch der Name der Schrotflinte, die im Spiel zu einem Landschaftswerkzeug umgewandelt wird. Der »Verschönerer« kann an jeder Chem Station zusammengebaut werden und ist in der Lage Gras, Rosensträucher, dekorative Steine oder ganze Bäume zu verschießen.

Im Video oberhalb dieser Meldung ist eine kleine Kostprobe der Fähigkeiten des Beautifiers zu sehen. Wer selbst zum Postapokalypse-Gärtner werden möchte, kann die Mod kostenlos auf der Nexus-Mods-Seite von GenghisKhanx herunterladen.

