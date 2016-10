Wir erklären, was man als Einsteiger im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 beachten muss, geben Infos zum neuen FUT-Champions-Modus und den Squad Building Challenges und verraten außerdem 8 Tipps für FUT-Einsteiger.

Von Michael Herold |

In FIFA 17 ist der Ultimate-Team-Modus umfangreicher denn je.

Ultimate Team ist der Sammelkarten-Modus von FIFA 17. Als Manager eines eigenen Teams stellt der Spieler dabei eine Mannschaft zusammen, verbessert den Zusammenhalt im Team und spielt gegen die Mannschaften anderer Ultimate-Team-Spieler. Durch Sammelkarten erhält man neue Objekte für sein Team, wie zum Beispiel neue Spieler, neue Trikots oder Trainingskarten, mit denen sich die Attribute der Spieler steigern lassen.

In FIFA 17 ist der Ultimate-Team-Modus so umfangreich wie noch nie. Mit FUT Champions und der Weekend League sind neue Modi hinzugekommen, dank denen Spieler sich miteinander messen und dabei massig Preise gewinnen können. Neu sind außerdem die Squad Building Challenges, durch die sich das Team verbessern lässt. Wir erklären, was man als FUT-Einsteiger wissen muss.

Die Chemie muss stimmen

Beim Aufbau eines FUT-Teams ist vor allem die Teamchemie wichtig. Denn je höher die Teamchemie ist, desto besser sind die Leistungen der Spieler. Eine Mannschaft besteht aus verschiedenen Spielern, die je nach Nationalität und Vereinszugehörigkeit gut oder schlecht zusammenpassen. Spieler von Schalke und Dortmund spielen zum Beispiel nicht gern miteinander und senken die Teamchemie, wenn sie nebeneinander aufgestellt werden. Wenn viele Spieler im Team die gleiche Nationalität haben, erhöht das die Teamchemie.

Es kann sich durchaus lohnen einen Spieler mit einem hohen Rating, der aber die Teamchemie stört, lieber auf der Bank zu lassen und dafür einen schwächeren Spieler in die Mannschaft zu nehmen, der die Teamchemie steigert.

Neue FUT-Karten bekommen

Mit neuen Sammelkarten und dadurch neuen Spielern lässt sich eine Mannschaft immer weiter verbessern und die Teamchemie erhöhen. Um neue Sammelkarten zu kaufen, muss man entweder im Spiel Münzen (sogenannte FUT-Coins) verdienen oder FIFA Points für Echtgeld kaufen. Münzen lassen sich im Spiel zum Beispiel durch das bestreiten von Spielen, den Verkauf von Karten oder das Gewinnen von Turnieren verdienen.

Die beiden Ingame-Währungen lassen sich dann gegen Sammelkarten-Pakete eintauschen. Es gibt sechs verschiedenen Sets, die je nach Preis mehr oder weniger gute und vor allem seltene Karten enthalten:

Bonze-Set : Kostet 400 Münzen und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 10 bronzen und eine selten

Premium Bronze-Set : Kostet 750 Münzen und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 10 bronzen und drei selten

Silber-Set : Kostet 2500 Münzen oder 50 FIFA-Points und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 11 silbern und eine selten

Premium Silber-Set : Kostet 3750 Münzen oder 75 FIFA-Points und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 11 silbern und drei selten

Gold-Set : Kostet 5000 Münzen oder 100 FIFA-Points und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 10 golden und eine selten

Premium Gold-Set: Kostet 7500 Münzen oder 150 FIFA-Points und enthält 12 Karten, davon sind mindestens 10 golden und drei selten

Wer sich nicht auf sein Sammelkarten-Glück verlassen will, kann auch auf dem Transfermarkt Karten kaufen und ersteigern. Damit ist der Kern von Ultimate Team auch schon erklärt. Man spielt mit seinem Team und verdient sich Münzen, die man dann für neue Sammelkarten oder auf dem Transfermarkt ausgibt und so sein Team immer weiter verbessert.

Ultimate-Team-Neuerungen in FIFA 17

In FIFA 17 neu hinzugekommen sind die Squad Building Challenges. Bei diesen Challenges muss man ein Team aus den eigenen Spielern zusammenstellen, welches bestimmte Vorgaben erfüllen muss. Zum Beispiel verlangt die »2-Nationen«-Challenge eine Startelf aus Spielern mit genau 2 verschiedenen Nationalitäten und einer Teamchemie von mindestens 60. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Challenge abschließen und die Belohnung wird ausgeschüttet. Doch Vorsicht: Spieler, die bei solch einer Challenge verwendet werden, werden endgültig gegen Belohnungen eingetauscht und verschwinden damit aus dem eigenen Team.

Mit dieser Startelf gewinnt man die Squad Building Challenge.

Ebenfalls neu in FIFA 17 ist der FUT-Champions-Modus. Dabei können sich Spieler unter der Woche in Daily-Knockout-Turnieren für die Weekend-League qualifizieren. In diesem Turnier, das jedes Wochenende stattfindet, lassen sich dann bis zu 250.000 Münzen und wertvolle Sammelkarten-Sets gewinnen.

Tipps für Einsteiger

Hier noch 8 Tipps für einen guten Einstieg in den Ultimate-Team-Modus: