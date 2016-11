Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

FIFA 17 - Manipulation mit Fifa-Coins: Hacker betrogen EA um rund 18 Millionen

In über zwei Jahren sollen Hacker den Gegenwert von rund 15-18 Millionen US-Dollar in Fifa Coins ergaunert haben. Der Prozess gegen die vier Täter beginnt heute in Texas.

Von Manuel Fritsch |