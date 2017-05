Am Samstag findet die Endrunde der FIFA 17 Ultimate-Team-Championship statt. Der Fernsehsender Sport1 hat nun angekündigt, das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft live zu übertragen.

Von Michael Herold |

Am Samstag wird in Berlin der Weltmeister in FIFA 17 gekürt.

Am kommenden Wochenende findet in Berlin das Finale der FIFA 17 Ultimate Team Championship statt. In der Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft treten am Samstag, den 20. Mai, die 32 besten Spieler der Welt gegeneinander an und kämpfen um den Weltmeistertitel und um ein Preisgeld in Höhe von 400.000 Dollar.

Der Fernsehsender Sport1 hat nun in einer Pressemitteilung angekündigt, die Endspiele live auf seinen digitalen Plattformen zu übertragen. Zu sehen sind die Partien am Samstag ab 11:15 Uhr im Livestream auf Sport1.de sowie via Facebook Live und Youtube. Zudem wird Sport1 die Höhepunkte des Finales am Dienstag, den 23. Mai, ab 18:30 Uhr in »Bundesliga Aktuell« und am Freitag, den 26. Mai, ab 23 Uhr in einer Highlight-Sendung nochmal im Fernsehen zeigen.

Alternativ können Sie das Turnier auch auf dem Twitch-, Youtube- beziehungsweise dem Facebook-Kanal von EA verfolgen.

PC-Spieler durften nicht mitmachen

Für das Turnier qualifizieren konnten sich PS4- und Xbox-One-Spieler in den vergangenen Monaten über den FUT Champions-Modus und sogenannte Regionalfinals. PC-Spieler konnten nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Zu den 32 Finalisten gehören unter anderem auch drei deutsche FIFA-Spieler: Cihan "S04_Cihan" Yasarlar vom E-Sports-Team von Schalke 04, der erst vor Kurzem die deutsche FIFA-Meisterschaft in der Virtuellen Bundesliga gewonnen hat, sowie Timo Siep und Benedikt Salzer aus dem E-Sport-Team des VfL Wolfsburg.