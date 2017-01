Im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 stehen die Winter-Upgrades an. EA lässt die Community nun darüber abstimmen, welche Spieler dabei aufgewertet werden sollen. Wir erklären, wie Sie an der Abstimmung teilnehmen können.

Von Michael Herold |

Sie können mitbestimmen, welche Spieler in FUT bald über ein höheres Rating verfügen sollen.

Zum Thema FIFA 17 ab 0,99 € bei Amazon.de FIFA 17 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Im Februar werden von EA Sports die Winter-Upgrades für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 veröffentlicht. Dabei werden die FUT-Karten von Spielern aufgewertet, die in den letzten Monaten im realen Fußball starke Leistungen gezeigt haben. Die betroffenen Spieler erhalten dann neue FUT-Karten, die zukünftig in Sets gezogen werden können. Die alten Karten mit den ursprünglichen Spieler-Werten können anschließend immer noch verwendet werden, sind aber nicht mehr in Sets zu finden.

Mehr dazu: Alle Infos zu den Winter-Upgrades in FIFA 17 Ultimate Team

Ihre Meinung ist gefragt

Doch welche Spieler sollen aufgewertet werden? EA Sports möchte dazu die Meinung der Community einholen. Deshalb hat Community-Manager Rob Hodson eine Umfrage online gestellt, in der Sie Vorschläge abgeben können, wer Ihrer Meinung nach ein Upgrade verdient hat.

Um mitzumachen, tragen Sie einfach auf diesem Umfrage-Formular den Vor- und Nachnamen, sowie einen Vorschlag für eine neue Gesamtbewertung des Spielers ein, den Sie aufgewertet sehen möchten.

Bedenken Sie bei Ihren Vorschlägen, dass in den letzten Jahren Gold-Spieler für gewöhnlich um einen bis zwei Punkte aufgewertet wurden, Silber- und Bronzekarten bekamen durchschnittlich vier Punkte hinzu.