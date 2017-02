EA Sports hat im Rahmen des Ratings Refresh die vierte Ladung an FUT-Karten-Upgrades für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 veröffentlicht. Diesmal wird die spanische Liga geupdated.

Statt den Winter-Upgrades gibt es in FIFA 17 erstmals den Ratings Refresh.

Für den FUT-Modus von FIFA 17 wurden die nächsten Rating-Updates veröffentlicht. Bis mit FIFA 18 der nächste Serien-Ableger erscheint, ist der sogenannte Ratings Refresh die einzige Gelegenheit, bei der die Werte von Ultimate-Team-Karten dauerhaft verändert werden können.

Vom 17. bis zum 27. Februar wird EA Sports die Ratings von mehreren hundert Spielern upgraden oder downgraden. Damit sollen die Leistungen der Spieler aus den vergangenen Monaten im realen Fußball auch im Ultimate-Team-Modus abgebildet werden.

Wie wird geupgradet und erhalten Karten automatisch neue Werte? Alle Infos zu den Karten-Updates in FUT

Am 17. Februar hat die Premier League den Anfang gemacht. Am 19. Februar folgte die italienische Serie A und am 21. die französische Ligue 1. Nun ist die spanische La Liga dran.

Unter anderem wurden die Ratings von Piqué, Kevin-Prince Boateng und Daniel Carvajal aufgewertet, während die Ratings von Javier Mascherano und Fábio Coentrão gesenkt wurden.

Diese La-Liga-Spieler erhalten ein neues Rating

Upgrades:

Gerard Piqué Bernabeu - FC Barcelona - IV: 86 -> 87

Daniel Carvajal Ramos - Real Madrid - RV: 83 -> 84

Bruno Soriano Llido - Villarreal CF - ZM: 83 -> 84

Steven N'Zonzi - Sevilla FC - ZDM: 82 -> 83

Carlos Henrique José Francisco Venancio Casimiro - Real Madrid - ZDM: 82 -> 83

Víctor Machín Pérez - Sevilla FC - RM: 82 -> 83

Yannick Carrasco - Atlético de Madrid - LM: 82 -> 84

Diego López Rodríguez - RCD Espanyol - GK: 81 -> 82

Marco Asensio Willemsen - Real Madrid - ZOM: 81 -> 82

Carlos Vela - Real Sociedad - RF: 81 -> 82

Víctor Ruíz Torre - Villarreal CF - IV: 81 -> 82

Lucas Vázquez Iglesias - Real Madrid - RM: 81 -> 82

Iago Aspas Juncal - RC Celta de Vigo - ST: 81 -> 83

Sergio Asenjo Andrés - Villarreal CF - GK: 81 -> 84

Wissam Ben Yedder - Sevilla FC - ST: 80 -> 81

Samuel Castillejo Azuaga - Villarreal CF - LM: 80 -> 81

Mario Gaspar Pérez Martínez - Villarreal MS - RB: 80 -> 81

Jonathan Viera Ramos - UD Las Palmas - LM: 80 -> 82

Manuel Trigueros Muñoz - Villarreal CF - ZM: 80 -> 82

Kevin-Prince Boateng - UD Las Palmas - ZOM: 79 -> 80

Mateo Kovacic - Real Madrid - ZM: 79 -> 81

Gerónimo Rulli - Real Sociedad - GK: 82 -> 83

Roque Mesa Quevedo - UD Las Palmas - ZDM: 79 -> 82

Sergio Roberto Carnicer - FC Barcelona - RV: 79 -> 80

Roberto Soriano - Villarreal CF - LM: 79 -> 80

Nicola Sansone - Villarreal CF - LF: 78 -> 79

Pablo Sarabia García - Sevilla FC - RM: 78 -> 79

José Ignacio Fernández Iglesias - Real Madrid - IV: 78 -> 80

Emre Çolak - RC Deportivo - ZOM: 77 -> 79

Daniel Garcia Carrillo - SD Eibar - ZDM: 77 -> 79

Sergio Escudero Palomo - Sevilla FC - LV: 77 -> 79

Nicolás Pareja - Sevilla FC - IV: 77 -> 79

Gabriel Appelt Pires - CD Leganés - ZOM: 76 -> 77

Victor Sánchez Mata - RCD Espanyol - RV: 76 -> 77

Florian Lejeune - SD Eibar - IV: 76 -> 78

Michel Macedo Rocha Machado - UD Las Palmas - RV: 75 -> 76

Gerard Moreno Balagueró - RCD Espanyol - ST: 75 -> 77

Francisco Rico Castro - SD Eibar - ZDM: 75 -> 77

Takashi Inui - SD Eibar - LM: 75 -> 77

Theo Bongonda - RC Celta de Vigo - LF: 75 -> 78

Manuel Alejandro García Sánchez - Deportivo Alavés - ZDM: 74 -> 75

Julián Omar Ramos Suárez - CD Leganés - RM: 74 -> 75

Munir El Haddadi - Valencia CF - ST: 74 -> 75

Rafael Santos Borré - Villarreal CF - ST: 74 -> 75

Asier Riesgo Unamuno - SD Eibar - GK: 74 -> 75

David García Zubiria - CA Osasuna - IV: 74 -> 75

Jaume Domenech Sánchez - Valencia CF - GK: 74 -> 75

Clément Lenglet - Sevilla FC - IV: 74 -> 75

Raúl Rodríguez Navas - Real Sociedad - IV: 74 -> 76

Sandro Ramírez Castillo - Málaga CF - ST: 74 -> 77

David García Santana - UD Las Palmas - CB: 74 -> 77

Antonio Manuel Luna Rodriguez - SD Eibar - LB: 73 -> 75

Kepa Arrizabalaga Revuelta - Athletic Club de Bilbao - GK: 73 -> 79

Marcos Llorente Moreno - Deportivo Alavés - ZM: 73 -> 76

Carlos Martínez Díaz - Real Sociedad - RV: 72 -> 75

Yeray Alvarez Lopez - Athletic Club de Bilbao - IV: 72 -> 77

Edgar Antonio Méndez Ortega - Deportivo Alavés - LM: 71 -> 75

Jérémie Boga - Granada CF - RM: 69 -> 72

Mikel Villanueva - Málaga CF - IV: 69 -> 75

Carlos Soler Barragán - Valencia CF - ZM: 67 -> 74

Theo Hernández - Deportivo Alavés - LV: 66 -> 74

Downgrades: