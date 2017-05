In FIFA 17 ist angeblich das Team of the Season der englischen Premier League bekannt geworden. Noch vor der offiziellen Veröffentlichung durch EA, melden mehrere FUT-Seiten, dass das TOTS bereits geleakt sei.

Michael Herhold

Eden Hazard ist der höchstbewertete Spieler des Teams of the Season der Premier League in FIFA 17.

Das Team of the Season der englischen Barclays Premier League (BPL TOTS) in FIFA 17 ist geleakt. Obwohl das nächste Team der Saison erst am Freitag, den 19. Mai, von EA veröffentlicht wird, behaupten Ultimate-Team-Community-Seiten wie Futhead.com und ultimateteam.co.uk schon vorab, die 23 Spieler des TOTS zu kennen.

Im Team of the Season werden die besten Spieler der Saison 2016/2017 mit blauen Spezial-Karten gewürdigt. Nach dem von der Community gewählten »Most Consistent«-Team hat EA Sports bereits das EFL-TOTS mit den besten Spielern der unteren englischen Fußballklassen (Football League Championship, League One und League Two) veröffentlicht. Dass die oberste englische Spielklasse als nächstes folgt, liegt daher sehr nahe.

Laut dem Leak stechen im Team der Saison der Premier League vor allem Zlatan Ibrahimovic von Manchester United mit einem Rating von 97 und Eden Hazard vom neuen englischen Meister FC Chelsea mit einem Rating von 98 heraus.

Da die Leaks aber noch nicht von EA bestätigt wurden, können sich eventuell noch Spieler und deren Ratings ändern. Sobald EA Sports am Freitag das nächste Team of the Season offiziell bekannt gibt, werden wir diese Meldung aktualisieren.

Das ist das TOTS der Premier League

Startelf:

Torwart: David de Gea (Manchester United) - 90 -> 95

RV: Kyle Walker (Tottenham Hotspur) - 82 -> 89

IV: Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur) - 83 -> 91

IV: Azpilicueta (FC Chelsea) - 84 -> 91

LAV: Marcos Alonso (FC Chelsea) - 79 -> 90

ZM: N'Golo Kante (FC Chelsea) - 83 -> 92

ZOM: Dele Alli (Tottenham Hotspur) - 82 -> 91

RF: Sadio Mane (FC Liverpool) - 82 -> 91

LF: Eden Hazard (FC Chelsea) - 89 -> 98

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 85 -> 94

ST: Romelu Lukaku (FC Everton) - 84 -> 94

Diese elf Spieler hat EA angeblich ins BPL TOTS gewählt.

Auswechselspieler:

Torwart: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) - 88 -> 94

IV: David Luiz (FC Chelsea) - 84 -> 92

IV: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) - 85 -> 91

ZM: Kevin De Bruyne (Manchester City) - 88 -> 95

ZOM: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - 85 -> 93

ST: Alexis Sanchez (FC Arsenal) - 88 -> 95

ST: Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) - 90 -> 97

Diese 7 Auswechsel- und fünf Reservespieler sollen ebenfalls im TOTS der Premier League stehen.

Reserve: