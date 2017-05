FIFA 17 TOTS Bundesliga - Das ist das Team of the Season der Bundesliga

Das nächste Team of the Season in FIFA 17 ist da! Im TOTS der Bundesliga, das vom 26. Mai bis zum 2. Juni in Kartensets zu finden ist, stehen unter anderem Manuel Neuer, Timo Werner und Pierre-Emerick Aubameyang.

Von Michael Herold |