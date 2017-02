Das dreiundzwanzigste »Team of the Week« im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 steht fest. Im TOTW 23, das vom 22.2. bis zum 1.3. erhältlich ist, stehen unter anderem Dante, Lukasz Piszczek und Chicharito.

Von Michael Herold |

Das neue Team of the Week in FIFA 17 ist da.

Zum Thema FIFA 17 ab 4,99 € bei Amazon.de FIFA 17 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der dreiundzwanzigsten Woche findet sich kein Spieler mit einer Gesamtwertung über 90 im TOTW 23.

Nur knapp unter 90er-Marke ist aber Paulo Dybala von Juventus Turin gelandet. Der Argentinier hat auf seiner In-Form-Karte ein Rating von 89 und ist damit das Highlight der Woche. Besonders erwähnenswert ist zudem Paul Mullin vom FC Morecombe. Sein Rating wurde von 56 in der Normalform um 8 Punkte auf ein in-Form-Rating von 64 gesteigert.

Ebenfalls interessant für FUT-Spieler: Titel-Update 6 bringt Verbesserungen für Ultimate-Team-Modus

Aus der Bundesliga sind diesmal vier Spieler im TOTW vertreten: Javier »Chicharito« Hernandez von Bayer Leverkusen, Lukasz Piszczek vom BVB, John Brooks von Hertha BSC und Takumi Minamino von RB Leipzig. Zuletzt verdient noch Dante eine besondere Erwähnung: Unter Trainer Lucien Favre liefert er beim OGC Niece gerade mit 32 Jahren noch einmal Topleistungen und bekommt im Team der Woche eine In-Form-Karte mit einem Rating von 86.

Das ist das dreiundzwanzigste FUT-Team-der-Woche

Startelf:

Torwart: Diego Alves - Gold

Verteidiger: Lukasz Piszczek (RV) - Gold

Verteidiger: Dante (IV) - Gold

Verteidiger: Jaume Costa (LV) - Gold

Mittelfeldspieler: Isco (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Davy Klaassen (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Paulo Dybala (ZOM) - Gold

Mittelfeldspieler: Corentin Tolisso (ZOM) - Gold

Stürmer: Lionel Messi (RF) - Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LW) - Gold

Stürmer: Kevin Gameiro (ST) - Gold

Stürmer: Stevan Jovetic (ST) - Gold

Stürmer: Javier Hernandez (ST) - Gold

Diese Spieler hat EA in die Startelf des TOTW 20 gewählt.

Auswechselspieler:

Torwart: Cedric Carrasso - Gold

Verteidiger: John Brooks (IV) - Gold

Verteidiger: Christopher Jullien (IV) - Gold

Mittelfeldspieler: Jaime Valdes (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Pablo Hernandez (ZOM) - Gold

Stürmer: Lorenzo Insigne (LF) - Gold

Stürmer: Gregoire Defrel (ST) - Gold

Das sind die sieben Auswechsel- und die fünf Reservespieler des TOTW 20.

Reserve:

Mittelfeldspieler: Takumi Minamino (ZOM) - Silber

Stürmer: Pierre Webo (ST) - Silber

Stürmer: Adam Rooney (ST) - Silber

Stürmer: Alvaro Ramos (ST) - Silber

Stürmer: Paul Mullin (ST) - Bronze

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Ebenfalls interessant: Alle Infos zu den Winter-Upgrades im Ultimate Team

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

Wer in Ultimate Team besonders gute Preise gewinnen will, sollte sich mal in der Weekend League versuchen.