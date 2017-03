Das vierundzwanzigste »Team of the Week« im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 steht fest. Im TOTW 24, das vom 1.3. bis zum 8.3. erhältlich ist, stehen unter anderem Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Harry Kane.

Von Michael Herold |

Wieder einmal wurde im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 das Team der Woche bestimmt. In der vierundzwanzigsten Woche finden sich gleich zwei Spieler mit einer Gesamtwertung über 90 im TOTW 24: Robert Lewandowski vom FC Bayern München mit einem Rating von 94 und Harry Kane von den Tottenham Hotspurs mit einem Rating von 90.

Besonders erwähnenswert ist außerdem Naby Keita von RB Leipzig. Nachdem seine Gesamtbewertung bereits im Rahmen des Ratings Refresh von 75 auf 78 angehoben wurde, wird sein Rating im Team der Woche nun noch einmal um acht Punkte auf ein in-Form-Rating von 86 gesteigert.

Aus der Bundesliga ist neben Keita und Lewandowski außerdem noch Werder Bremens Serge Gnabry im TOTW 24 gelandet.

Das ist das vierundzwanzigste FUT-Team-der-Woche

Startelf:

Torwart: Geronimo Rulli - Gold

Verteidiger: Alex Sandro (LV) - Gold

Verteidiger: Nelson Semedo (RV) - Gold

Verteidiger: Patrick van Aanholt (LV) - Gold

Mittelfeldspieler: Cesc Fabregas (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Marco Verratti (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Idrissa Gueye (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Memphis Depay (LM) - Gold

Stürmer: Robert Lewandowski (ST) - Gold

Stürmer: Harry Kane (ST) - Gold

Stürmer: Radja Nainggolan (MS) - Gold

Diese Spieler hat EA in die Startelf des TOTW 24 gewählt.

Auswechselspieler:

Torwart: Etrit Berisha - Gold

Verteidiger: James Chester (IV) - Gold

Mittelfeldspieler: Naby Keita (ZM) - Gold

Mittelfeldspieler: Jens Toornstra (ZOM) - Gold

Mittelfeldspieler: Adrian Gonzalez (ZOM) - Gold

Stürmer: Susaeta (RF) - Gold

Stürmer: Serge Gnabry (ST) - Gold

Das sind die sieben Auswechsel- und die fünf Reservespieler des TOTW 24.

Reserve:

Torwart: Connor Ripley - Bronze

Verteidiger: Mattia Caldara (IV) - Silber

Stürmer: Jota (RF) - Silber

Stürmer: Jakub Sylvestr (ST) - Silber

Stürmer: Conor McAleny (ST) - Silber

Was ist das TOTW überhaupt?

EA Sports stellt jeden Mittwoch ein neues »Team of the Week« für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 vor. Darin sind 23 Spieler zu finden, die während der vergangenen Woche im realen Fußball herausragende Leistungen gezeigt haben. Für diese Spieler ist dann eine Woche lang eine besondere »in-Form«-Kartenvariante mit gesteigerten Attributen und Ratings verfügbar.

Seltene-(Gold-)Spieler-Sets können diese »in-Form«-Karten enthalten. Die Chancen, dass man eine TOTW-Karte per Zufall erhält, stehen allerdings sehr schlecht. Alternativ lassen sich die Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Die Preise für »in-Form«-Karten sind aber meist extrem hoch.

