FIFA 17 Ultimate Team - Das ist das Team der Woche 5

Das fünfte »Team of the Week« im Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 steht fest. In der Woche vom 19.10. bis 26.10. erhalten unter anderem Paulo Dybala, Isco und Theo Walcott eine »in-Form«-Karte.

Von Michael Herold |