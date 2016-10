Der Däne Mike Jensen könnte bald ein sehr beliebter Spieler bei FIFA Ultimate Team (FUT) werden. Dank eines Upgrades ist er zu einem der besten All-Rounder des Spiels geworden und das obwohl er nur eine silberne Karte ist.

Von Michael Herold |

Da staunt selbst Kevin de Bruyne. Ein nur Fußballexperten bekannter Däne hat ihm in FIFA Ultimate Team den Rang abgelaufen.

Kuriosum in FIFA Ultimate Team: Laut der Ranking-Seite Futhead ist der weithin unbekannte 28-jährige dänische Mittelfeldspieler Mike Jensen auf Platz 38 der besten Spieler in FIFA 17 aufgestiegen. Das Besondere: Er ist als Silberkarte erhältlich und dennoch auf seiner Position im offensiven Mittelfeld stärker als viele Goldspieler.

Dank eines Team-der-Woche-Upgrades wurde er jetzt sogar so weit aufgewertet, dass er bessere Werte als Weltstars wie Bastian Schweinsteiger, Steven Gerrard und selbst Kevin de Bruyne hat.



Seine aktuellen Werte im Detail: 82 in Ballkontrolle, 80 in Dribbling, 78 in Kurzpass, 87 in Schusskraft, 78 in Fernschüsse, 81 in Übersicht, 87 in Ausdauer und so weiter. Und das alles für einen aktuellen Durchschnittspreis von rund 25.000 FUT-Coins.

Mehr zu Fifa: EA erklärt, wie Spielerwertungen errechnet werden

Der Preis wird natürlich bald steigen, sobald sich dieses FUT-Schnäppchen rumspricht. Achten Sie beim Kauf außerdem darauf, dass Sie das Geld nur in die aufgewertete »Team of the Week«-Karte von Mike Jensen stecken und nicht in die Standardkarte mit den normalen und schwächeren Statistiken.