Für den Ultimate-Team-Modus von FIFA 17 wurde das Team of the Year bestimmt. Von Weltfußballer Christiano Ronaldo bis Manuel Neuer erhalten elf Spieler die begehrten blauen Spezialkarten und dadurch für kurze Zeit extrem hohe Spielerwerte.

Von Michael Herold |

Das Team des Jahres für FIFA 17 steht fest.

Zum Thema FIFA 17 ab 0,99 € bei Amazon.de FIFA 17 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Im Rahmen der Show »The Best FIFA Football Awards« in Zürich wurde die FIFA FIFPro World11 veröffentlicht. Darin stehen die elf besten Spieler des Fußballjahres 2016. Seit FIFA 12 werden diese elf Fußballer auch im Ultimate-Team-Modus des aktuellen FIFAs gewürdigt.

Damit steht also auch das Team of the Year für FIFA 17 fest. Die entsprechenden Spieler, also ein Torwart, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer, erhalten dann extrem gesteigerte Werte auf blauen Spezialkarten, die den FUT-Transfermarkt auf den Kopf stellen.

Mehr dazu: FIFA Momentum - Spieler findet angeblichn Beweis für den legendären Mythos

Die elf besten Spieler des Jahres

Aus 55 von der FIFPro bestimmten Kandidaten wurden die folgenden elf Spieler ins TOTY gewählt. Interessanterweise sind im Team des Jahres gerade einmal vier verschiedenen Vereine vertreten. Den Großteil der Spieler stellen Real Madrid und der FC Barcelona.

Torwart:

Manuel Neuer (Deutschland / spielt für den FC Bayern München)

Verteidiger:

Dani Alves (Brasilien / spielt für Juventus Turin)

Gerard Pique (Spanien / spielt für den FC Barcelona)

Sergio Ramos (Spanien / spielt für Real Madrid)

Marcelo (Brasilien / spielt für Real Madrid)

Mittelfeldspieler:

Luka Modric (Kroatien / spielt für Real Madrid)

Toni Kroos (Deutschland / spielt für Real Madrid)

Andres Iniesta (Spanien / spielt für den FC Barcelona)

Angriff:

Lionel Messi (Argentinien / spielt für den FC Barcelona)

Luis Suarez (Uruguay / spielt für den FC Barcelona)

Christiano Ronaldo (Portugal / spielt für Real Madrid)

Das sind die elf Spieler des TOTY. Mit Manuel Neuer und Toni Kroos sind gleich zwei deutsche Nationalspieler im Team des Jahres.

Wie bekommt man die Spezialkarten?

Jeder der TOTY-Spieler bekommt eine blaue Karte mit stark gesteigerten Werten. So erhält Weltfußballer Christiano Ronaldo gar eine 99er-Wertung auf seiner Team-of-the-Year-Karte. Die Werte von Lionel Messi und Luis Suarez wurden jeweils auf 98 angehoben.

Um an eine solche Sonderkarte heranzukommen, müssen wir sie entweder zu extrem hohen Preisen auf dem Transfermarkt erwerben, oder sie in Sets ziehen. Die blauen Karten sind allerdings nur in Sets zu finden, die »seltene Goldspieler« enthalten können.

Wie im Vorjahr werden die Karten dabei nicht auf einmal, sondern nach und nach und jeweils nur für 48 Stunden veröffentlicht. Die drei Angreifer sind seit Montagabend und bis Mittwoch bereits in ihrer TOTY-Variante erhältlich. Mittelfeldspieler, Verteidiger und der Torwart folgen dann in den nächsten Tagen.

Auch interessant: FIFA 17 - Teilnahmebedingungen und Preise der Weekend League

Was bedeutet das für den Transfermarkt?

In dieser Woche werden also viele FUT-Spieler Karten-Sets kaufen, um die blauen Spezialkarten zu erhalten. Um an mehr Münzen zu kommen, dürften sie die unnötigen Spieler sofort auf den Transfermarkt setzen. Dadurch werden die Preise aller Nicht-TOTY-Spieler dramatisch fallen.

Das dürfte für den größten Markt-Crash des Jahres auf dem Ultimate-Team-Transfermarkt sorgen. Wenn Sie also die TOTY-Karten haben möchten, bleibt Ihnen nicht viel Zeit, um sich die entsprechenden Sets zu kaufen und auf Ihr Glück zu hoffen. Oder Sie investieren Ihre Münzen lieber in starke und zurzeit relativ günstig erhältliche Nicht-TOTY-Spieler.

Falls Sie dazu bereit sind, können Sie natürlich auch echtes Geld investieren, um sich mehr Münzen in FUT zu kaufen und damit Ihre Chancen steigern, TOTY-Spieler zu erhalten.

Vor Kurzem ist bereits vorab ein angebliches Team des Jahres geleakt worden. Der Leak hat sich aber nicht bewahrheitet.