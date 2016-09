Für Final Fantasy 14 erscheint am 27. September das neue Update 3.4. Dazu sind mittlerweile die vorläufigen Patch-Notes erscheinen. Im Patch erwarten uns weitere Quests, Raids und neues Housing in Apartments.

Von Jürgen Stöffel |

Final Fantasy 14 bietet neben Raids und Quests auch Housing und Klamotten.

Zum Thema Final Fantasy Online ab 9,99 € bei Amazon.de FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn für 9,99 € bei GamesPlanet.com Final Fantasy 14 erhält am 27. September 2016 endlich das heiß erwartete Update 3.4 »Soul Surrender«. Dank mehrere News-Meldungen von Square Enix wissen wir bereits, das es neues Housing, weitere Raids, riesige Bosse und sogar einen Fortsetzung der Hildibrand-Story gibt.

Passend zum Thema: Final Fantasy 14 - GMs stecken Spieler in den Knast!

Was bislang aber fehlte, waren klare Daten und Fakten zu den Neuerungen in Update 3.4. Dies haben die Entwickler nun nachgeholt, denn in den jüngst veröffentlichten Patch-Notes zu Update 3.4 finden wir alle Infos zu den kommenden Änderungen mit »Soul Surrender«. Allerdings handelt es sich bei den Patch-Notes derzeit noch um vorläufige Infos. Es könnte sicher also noch einiges bis zum eigentlichen Release am 27. September ändern. Die kompletten Patch-Notes zum Update 3.4 gibt es auf der offiziellen Seite von Final Fantasy 14.

Quelle: Final-Fantasy-14-Webseite