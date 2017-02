Das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14 kann mittlerweile auf drei Rekorde im Guinness-Buch stolz sein. Neben zwei bereits bestehenden Rekorden gab’s zuletzt eine Auszeichnung für die Serie als Gesamtwerk.

Von Jürgen Stöffel |

Final Fantasy 14 kann sich über drei Errungenschaften im Guinness Buch der Rekorde freuen.

Am Wochenende des 18 und 19 Februar fand in Frankfurt das große Final-Fantasy-Fan-Festival statt, in dem einige Neuerungen zu Final Fantasy 14 veröffentlicht wurde, darunter die Ankündigung des Samurai als neue Klasse. Dazu gab es aber noch weitere spannende Neuigkeiten: Final Fantasy 14 hält laut unserer Partnerseite Mein-MMO mittlerweile drei Rekorde in Guinness-Buch.

Passend zum Thema: Final Fantasy 14 - Release-Termin für Stormblood

Zwei Rekorde hielt man bereits bei Square Enix in Final Fantasy 14:

Final Fantasy 14 hat die längsten End-Credits , die es bislang in einem MMORPG gab. Der Abspann dauert insgesamt 98 Minuten. Der Grund: Es sind auchsämtliche Mitarbeiter aus der früheren Version von FF14 vor dem Relaunch in den Creditsvorhanden.

Final Fantasy 14 enthält die meisten Original-Musikstücke in einem Computerspiel. Insgesamt kommt FF14 auf 384 eigens fürs Spiel komponierter Musikstücke

Auf dem Frankfurter-Fan-Festival wurde ein weiterer Rekord offenbart. Dieses Mal ging es um Final Fantasy als Gesamtwerk, das mittlerweile als die »profilierteste Rollenspiel-Serie« gilt. Inklusive Final Fantasy 14 gibt's nämlich bereits 87 Spiele aus der Reihe.