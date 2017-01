Final Fantasy 14 bekommt bereits die neue Klasse des »Red Mage« im kommenden Addon Stormblood. Jetzt mehren sich die Gerüchte um eine weitere neue Klasse in Square Enix Online-Rollenspiel.

Blaue und Rote Energie im Trailer? Ein weiterer Hinweis auf den blauen Magier in Final Fantasy 14 Online: Stormblood?

Für Stormblood, das zweite Addon für Square Enix Online-Rollenspiel Final Fantasy 14, gibt es bereits eine bestätigte neue Klasse, den »Red Mage«. Diese Klasse ist ein alter Bekannter aus vergangenen Final-Fantasy-Spielen, ebenso wie der »Blue Mage«. Kommt also diese Klasse auch noch in Stormblood? Um die Debatte weiter anzuheizen, hat Chefentwickler Naoki Yoshida bei der Red-Mage-Ankündigung ein Spiderman T-Shirt getragen.

»Ja und, dann hat er halt ein Spiderman-Shirt angehabt?« mag man sich da denken, aber wer Yoshida kennt, weiß, dass der Japaner gerne Hinweise zu seinen Games über seinen Kleidungsstil kundtut. Daher spekulieren die Fans von FF14 bereits darüber, ob jetzt der Blue Mage oder der Samurai (ebenfalls ein Urgestein der FF-Klassen) als neue Klasse kommt. Doch warum gerade ein Samurai und was hat Spiderman mit dem Blue Mage oder dem Samurai zu tun?

Spiderman ist der Schlüssel

Final-Fantasy-Fans, die der Blue-Mage-Theorie anhängen, behaupten, dass Spiderman für den Magier stünde. Denn die blaue Magie ist in Final Fantasy Magie, die man von Monstern erhält. Und Spiderman hat seine Kräfte durch eine radioaktive Spinne erhalten. Spinnen seien immerhin eine Art »Monster«. »Alles Quatsch!« sagen hingegen die Samurai-Fans. Laut ihnen steckt die Antwort im Namen des früheren Regisseurs der Spiderman-Filme: Sam Raimi.

Spricht man diesen Namen mit japanischem Akzent aus, so kann man »Samurai« heraushören. Handfestere Infos liefern derweil Dataminer, die mehrere Dateien mit dem Namen »JobSam« gefunden haben. Jobs sind in FF14 eine andere Bezeichnung für Klassen und »Sam« könnte für Samurai stehen. Spätestens am 20. Juni 2017 - wenn Stormblood erscheint - wissen wir mehr.