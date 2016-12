Square Enix wird das Flipper-Spiel Justice Monsters Five, das im Zuge von Final Fantasy 15 auf den Markt kam, im März 2017 wieder einstellen. Der große Erfolg blieb demnach wohl aus.

Von Andre Linken |

Das Mobile-Spiel Justice Monsters Five wird am 27. März 2017 offiziell eingestellt.

Das hat Square Enix jetzt offiziell bekannt gegeben. Demnach wird es bereits ab dem 27. Februar nicht mehr möglich sein, die Ingame-Währung (Golden Orb) zu kaufen. Für bisher ungenutzte Währung soll es eine Rückerstattung geben, konkrete Details zur Abwicklung sind jedoch noch nicht bekannt.

Justice Monsters Five ging erst Ende August dieses Jahres an den Start. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus Pinball und Rollenspiel, die in derselben Welt wie Final Fantasy 15 angesiedelt ist - nämlich Lucis. Es sind einige aus dem Hauptspiel bekannte Charaktere und Monster enthalten.