Der Publisher Bigben Interactive hat bekannt gegeben, die Veröffentlichung des Rennspiels FlatOut 4: Total Insanity zu übernehmen. Als Release-Zeitfenster wird der März 2017 angekündigt.

Der neueste Titel der Reihe soll ein »actionlastiges Demolition-Derby-Rennspiel« werden. Das Spiel enthält viele der Spielmodi, durch die die Reihe zum Erfolg wurde (insbesondere den Stunt-Modus), während der neue Assault-Modus und weitere Features in Einzel- wie auch Mehrspieler-Modus für noch mehr Spaß und Wettbewerb sorgen sollen.

Alain Falc, CEO von Bigben Interactive begründet die Zusammenarbeit:

Bigben hat eine besondere Expertise entwickelt, was Rennspiele angeht, und wir freuen uns sehr, mit Strategy First an einer so bekannten Lizenz wie FlatOut zu arbeiten. FlatOut 4 – Total Insanity ist die Rückkehr der Franchise zu den Qualitäten, für die das Spiel bekannt geworden ist. Wir sind sicher, dass wir mit dem neuen Titel auch Spieler in Europa und Asien begeistern werden.