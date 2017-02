In For Honor gibt's einige Features, die sich nicht sofort erschließen - wo der All Chat steckt zum Beispiel. Wir geben die Antwort.

Von Dimitry Halley |

For Honor gibt sich häufig schweigsam und unnahbar. Und verrät nicht, wie man miteinander quatschen kann.

Zum Thema For Honor ab 39,95 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com For Honor kann mit seinen überladenen Menüs ganz schön verwirren, zumal in den Optionen nicht allle Möglichkeiten transparent angezeigt werden. Zum Beispiel die Chat-Funktionen. Gerade nach einem guten Duell will man dem Kontrahenten auch mal verbal auf die Schulter klopfen (oder drüber meckern, wie unfair der Kampf war).

Blöd nur, dass standardmäßig die Chat-Taste T lediglich den Team-Chat öffnet, der für Gegner nicht einsehbar ist. Anders als bei Rainbow Six: Siege gibt's in For Honor gar keine eigene Taste für einen »All Chat«.

Um dorthin zu gelangen, muss man den Team-Chat mit T öffnen und dann per Tab-Taste zwischen den Chat-Varianten wechseln. Zauberei!

