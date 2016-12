Ubisoft gibt offiziell bekannt, dass neue Maps und Spielmodi für das Actionspiel For Honor als kostenlose DLCs erscheinen werden. Von zusätzlichen Helden war jedoch nicht die Rede.

Von Andre Linken |

Wer bisher befürchtet hat, dass er für neue Maps und Spielmodi im Actionspiel For Honor zur Kasse gebeten wird, darf jetzt erleichtert aufatmen.

Wie der zuständige Game-Director Damien Kieken jetzt in einem Interview mit dem Magazin Eurogamer erklärt hat, werden solche neuen Inhalte für For Honor definitiv kostenlos angeboten. Mit diesem Schritt wollen die Entwickler verhindern, dass die Community unnötig zersplittert wird.

Wir wollen die Community nicht spalten. Alles, was mit dem Matchmaking zusammenhängt wie neue Modi und neue Maps, werden wir kostenlos an die Spieler weitergeben. Wir werden noch andere kostenlose Inhalte haben. Wir haben ein großes Team, um das Spiel auch nach dem Launch noch zu unterstützen.

Was bei der Aussage von Kieken auffällt: Von neuen Helden in der »Gratisplanung für For Honor ist bisher nicht die Rede. Es ist daher gut möglich, dass zusätzliche Charaktere nur Geld zu haben sein werden. Eine finale Aussage diesbezüglich gibt es allerdings noch nicht.

