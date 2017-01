Die Youtuber von PietSmiet haben gemeinsam mit Ubisoft einen Film zu For Honor gedreht. Auf der Burg Rheinfels wurden sie mit Rüstung und Schwertern ausgerüstet und stürzten sich in die Schlacht.

PietSmiet haben in zusammen mit Ubisoft einen Film zu For Honor gedreht.

In »Dive into Battle« schlüpfen Peter und seine drei Kollegen Jay, Chris und Sep in die Rollen von Warden, Lawbringer, Warlord und Orochi und verteidigen mit blankem Stahl eine Festung gegen Angreifer.

Die Dreharbeiten zu »Dive into Battle« fanden auf der mittelalterlichen Burg Rheinfels in Rheinland-Pfalz statt. Im Video »Unser bisher krassester Dreh« gewähren die Jungs außerdem einen Blick hinter die Kulissen und in die Entstehung des Films.

Passend zu der Aktion verlosen PietSmiet gleich auch noch die Waffenröcke, die sie bei den Dreharbeiten getragen haben.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Vom 26. bis 29. Januar findet die Closed Beta statt, für die wir noch Keys vergeben.