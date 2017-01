Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

For Honor - Open-Beta kurz vor Release?

Aktuell kursiert im Netz eine angebliche E-Mail, in der von einem offenen Beta-Test am Wochenende vor der Veröffentlichung von For Honor die Rede ist. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht.

Von Tobias Ritter |