Ubisoft hat die offene Beta-Phase zu For Honor nun offiziell bestätigt und Details zu den Inhalten verraten. Unter anderem gibt es mit »Vernichtung« einen neuen 4vs4-Spielmodus.

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Nachdem die zuvor geleakte Open-Beta-Phase zu For Honor mittlerweile auch offiziell bestätigt wurde, hat Ubisoft auch weitere Details zu deren Inhalten verraten. Teilnehmer dürfen sich demnach insbesondere auf einen neuen Spielmodus freuen: Vernichtung.

Daneben stehen die bereits aus der Closed-Beta bekannten Game-Modes Herrschaft (4vs4), Duell (1vs1) und Geplänkel (2vs2) zur Auswahl. Außerdem sind die neun Helden Wächter, Orochi, Kensei, Eroberer, Plünderer, Berserker, Friedenshüterin, Kriegsfürst und Nobushi wieder mit dabei. Allerdings gibt es an ihnen einige Balancing-Anpassungen.

Neue Beta-Inhalte

Was mit den zuletzt nicht verfügbaren Helden Walküre, Nobushi und Gesetzesbringer passiert, ist noch nicht so ganz klar. Die drei werden aktuell überarbeitet - möglich, dass sie rechtzeitig zur Open-Beta-Phase fertig werden, garantieren möchte Ubisoft das jedoch nicht.

Beim Vernichtungs-Modus handelt es sich übrigens wie bei Herrschaft um einen 4v4-Kampf - allerdings ohne NPC-Minions. Das Match erstreckt sich hier über vier Gewinnrunden, es gibt keine Respawns und der letzte noch übrige Spieler auf dem Schlachtfeld gewinnt die Runde für sein Team.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Der offene Beta-Test findet vom 9. bis zum 12. Februar 2017 statt.

