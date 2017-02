Einige Spieler klagten während der Closed Beta von For Honor über Lag und Netzwerkprobleme. In einem Interview erklärt der Chef-Entwickler nun, dass daran allerdings nicht die spieleigenen Server schuld sind.

Von Dom Schott |

For Honor-Spieler klagten während der Beta über Lag-Probleme.

Die Closed Beta von For Honor Ende Januar hinterließ einen weitestgehend positiven Eindruck: Während diese Testphase einen vielsagenden Einblick in die Inhalte des fertigen Spiels bot, konnten auch die Server weitestgehend dem Ansturm der Spieler standhalten. Allerdings klagen vereinzelte Spieler über schwerwiegende Lag-Probleme.

Während eines Interviews mit Techradar ergriff nun Chef-Entwickler Jason Vandenberghe die Gelegenheit, auf die Vorwürfe einiger Fans einzugehen, keine ordentliche Netzwerk-Architektur für For Honor eingerichtet zu haben. So erklärte er, dass For Honor gar keine klassische Peer-to-Peer-Infrastruktur nutzt, wie von vielen verärgerten Spielern behauptet, sondern ein eigenes System entwickelt hat, dem schlichtweg bisher ein eigener Namen fehlt.

Das Online-Erlebnis von For Honor basiere zwar auf einer »Peer-to-Peer-Philosophie« mit mehreren gleichberechtigten Netzwerkteilnehmern, die sich die Datenpakete zuschieben. Doch drumherum sei ein System von mehreren hundert KIs gespannt, die dafür sorgen sollen, dass in einer Session kein Spieler zeitverzögert spielen muss. Selbst der Host soll keinen Vorteil haben - das will dieses neuartige Netzwerk-System von For Honor sicherstellen, über das Vandenberghe allerdings nicht mehr Worte verlieren darf.

Die Ursache von Lag-Problemen liege damit bei den Netzwerken der Anbieter wie das Playstation Network oder Xbox Live, sei aber nicht die Schuld der Entwickler und ihrer neuartigen, aber gleichsam mysteriösen Netzwerklösung. Vandenberghe verspricht allerdings, dass sie das Feedback der Community im Auge behalten werden.

Vom 09. bis 12. Februar haben alle Interessierten noch einmal die Gelegenheit, im Rahmen der Open Beta ein paar ausufernde Spaziergänge über die Schlachtfelder des Spiels zu unternehmen. Dann werden diese auch noch einmal in Echtzeit testen können, ob die Server und die Netzwerk-Architektur von For Honor dem Spieler-Ansturm standhalten können.