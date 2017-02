Die Open Beta von Ubisofts For Honor läuft noch, und bereits jetzt ist klar, dass sich die offene Testphase sehr großer Beliebtheit erfreut. Insgesamt mehr als 3 Millionen Spieler haben sich das Spiel genauer angeschaut und die Server bis zum Äußersten ausgelastet.

Ubisoft kann sich über hohe Spielerbeteiligung bei der Open-Beta von For Honor freuen.

Großer Erfolg für For Honor: Kurz vor dem Beta-Ende wird immer deutlicher, dass die offene Testphase von Ubisofts Schwertkampf-Spiel ein voller Erfolg war - zumindest was die Anzahl der Spieler betrifft.

Die sind nämlich durchaus respektabel für eine Beta. Auf dem PC waren am Wochenende in Spitzenzeiten bis zu 72.000 Spieler gleichzeitig online. Im Durchschnitt testeten ungefähr 40.000 Nutzer den neuen Titel.

Damit befindet sich die Beta aktuell auf einem respektablen 6. Platz in den Steam-Charts. Das Spiel steht somit noch vor Survival-Dauerbrennern wie H1Z1: King of the Kill und Rust.

Open-Beta: Friedenshüterin und Kriegsfürst wohl abgeschwächt

Einen ähnlichen Überblick für die Open-Beta auf den Konsolen gibt es leider nicht. Wie der offizielle Twitter-Kanal von For Honor am Freitag bekannt gab, haben sich bisher aber fast 3 Millionen Spieler die offene Testphase über alle Plattformen verteilt angeschaut. Diese Zahl dürfte zum Beta-Ende in der Nacht von Sonntag auf Montag nochmals steigen.

Nearly 3 million players and growing. Are you ready to pledge your sword? Download the Open Beta and play for free.https://t.co/9eq9B8fpKq — For Honor (@ForHonorGame) February 10, 2017

Server machten schlapp

Trotz herausragender Spielerzahlen gab es auch Probleme bei der Open-Beta. Vor allem die Server machten vielen Nutzern zu schaffen: Die Peer-to-Peer-Verbindung im Multiplayer war oftmals gestört und es kam immer wieder zu Unterbrechungen, wenn ein Host das Match verließ.

Open Beta Whipe: Behalte ich meine Kämpfer und Fortschritte?

Was For Honor wirklich kann, wird sich aber erst am 14. Februar zeigen. Dann erscheint das Spiel für PC, Xbox One und PlayStation 4.