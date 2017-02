Kurz vor dem Release von For Honor gibt es neues Gameplay-Material zur bisher nicht spielbaren Ritter-Klasse Lawbringer. Zu sehen sind einige seiner Spezialattacken, Skins und Ornamente.

Von Philipp Elsner |

Der Release von For Honor steht kurz bevor und auch unser Test ist bereits in Arbeit. Nun sind neue Gameplay-Szenen aufgetaucht, die den Lawbringer (Gesetzesbringer) der Ritter-Fraktion zeigen. Dieser Held war bislang in keiner Beta spielbar und dürfte deshalb den meisten Spielern noch nicht bekannt sein.

Der Youtuber Sir A Harris zeigt in seinem Video einige der Customization-Optionen für den Lawbringer, wie zum Beispiel Helm-Ornamente. Außerdem demonstriert er einige der Combos und Spezialattacken des schwer gepanzerten Kriegers, der mit einer Mordaxt bewaffnet ist. Die Gameplay-Aufnahmen zeigen außerdem einige bisher unbekannte Maps aus der Vollversion.

In der Open Beta von For Honor waren 9 der insgesamt 12 verfügbaren Klassen von For Honor bereits spielbar - ein kleines Geheimnis bleiben bis zum Launch noch die Walküre (Wikinger), Shugoki (Samurai) und der Gesetzesbringer (Ritter).

In der Beta erspielte Items und Stahl werden übrigens nicht in die Vollversion übertragen - es gibt einen Wipe, der den Fortschritt zurücksetzt. For Honor erscheint am 14. Februar 2014 für PS4, PC und Xbox One.

