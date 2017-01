Wann startet die For-Honor-Beta, welche Helden und Modi gibt es und wo bekomme ich jetzt noch einen Key? Wir beantworten alle Fragen zur Closed Beta.

Von Johannes Rohe |

Noch können Sie in der For-Honor-Beta kostenlos in den Kampf eingreifen.

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Am 26. Januar startet die Closed Beta von For Honor, in der Ubisoft das Multiplayer-Schwertkampf-Spektakel ein letztes Mal vor dem Release am 14. Februar auf Herz und Nieren testen will.

Die Key-Vergabe über das Scars-Minispiel ist zwar inzwischen beendet, wir verraten Ihnen aber, wie Sie trotzdem noch in die Beta kommen. Außerdem sagen wir Ihnen, auf welche Modi und Helden Sie sich freuen können und welche Hardware mindestens in Ihrem Rechner schlummern sollte, damit auch die spektakulärste Enthauptung ruckelfrei über den Bildschirm flimmert.

For Honor Beta: Jetzt noch Keys für PC, PS4 und Xbox One gewinnen

Ursprünglich hat Ubisoft Beta-Keys über eine eigens eingerichtete Website verteilt. Diese Zugänge sind mittlerweile aber scheinbar vergriffen. Doch nicht verzagen: Wir haben noch Keys!

Machen Sie einfach schnell bei unserem Gewinnspiel auf GameStar.de mit und schon kurze Zeit später sollte ein Code in Ihr Email-Postfach geflattert kommen. Den können Sie dann gleich auf der Beta-Website einlösen und sich so einen Zugang für die Plattform Ihrer Wahl sichern. Anschließend schmeißen Sie am besten gleich den Preload an.

Jetzt Beta-Key für For Honor gewinnen

For Honor Beta: Preload ab sofort möglich

Den Download der Beta-Files hat Ubisoft bereits freigegeben. Wenn Sie direkt zum Beginn der Testphase loszocken wollen, sollten Sie nach der Registrierung Uplay starten und die rund 18 GB an Daten (PC) auf Ihre Festplatte ziehen. Aber wann beginnt die Beta eigentlich genau?

For Honor Beta: Startzeit

Der geschlossene Betatest wird am 26. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit beginnen und am 30. Januar um 2:00 Uhr enden.

Multiplayer-Koop: Michi und Dimi schnetzeln sich durch For Honor

For Honor Beta: Alle Helden

Von den zwölf Helden des fertigen Spiels werden in der Beta neun in die Schlacht ziehen - jeweils drei pro Fraktion:

Wikinger: Plünderer, Berserker, Kriegsfürst

Samurai: Orochi, Kensei, Nobushi

Ritter: Eroberer, Wächter, Friedenshüter

Damit fehlen die Klassen Shugoki (Samurai), Walküre (Winkinger) und der Gesetzesbringer (Ritter).

Mehr Infos zu den bisherigen Klassen gibt's hier

For Honor Beta: Die Maps

Die Schlachten in der Beta werden auf sechs verschiedenen Karten ausgetragen. Bereits aus der Alpha kennen wir Sanctuary Bridge, River Fort und Citadel Gate. Forest, Canyon und Cathedral kommen neu hinzu.

For Honor Beta: Welche Modi gibt es? Wie funktioniert der Faction War?

Die drei Spielmodi Dominion, Brawl und Duel kennen wir bereits aus der Closed Alpha. Neu hingegen ist der Faction War. Dabei handelt es sich nicht um einen Spielmodus im klassischen Sinn, sondern um ein Meta-Game.

Vor unserer ersten Partie entscheiden wir, welche der drei Fraktionen (Ritter, Wikinger, Samurai) wir mit unseren Heldentaten unterstützen wollen. Fortan gehen unsere gesammelten Punkte auf das Konto jener Partei. Am Ende der Beta soll das erfolgreichste Volk mit kosmetischen Items oder Ingame-Währung belohnt werden.

Die Fraktionswahl beeinflusst aber nicht das eigentliche Spiel. In jeder Partie können wir frei zwischen Helden aller Parteien wählen.

Den Singleplayer-Modus werden Sie in der Beta nicht spielen können, wir konnten die Kampagne aber bereits ausgiebig anspielen.

For Honor Beta: Systemanforderungen

Diesen PC brauchen Sie für For Honor:

Minimale Systemvoraussetzungen

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)

Intel Core i3-550 oder AMD Phenom II X4 955

4 GByte Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 oder AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 mit 2 GByte VRAM

Empfohlene Systemvoraussetzungen