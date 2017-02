Am 14. Februar erscheint Ubisofts Schlachtengetümmel For Honor. Wer sich mit dem Spiel und der historischen Basis, auf der es steht, auskennt, hat jetzt die Chance auf eine von zwei Gold Editions oder drei Deluxe Editions für den PC.

Von Jochen Redinger |

Selbst der größte Beutezug bietet selten so wertvolle Belohnungen wie wir im Quiz der Woche!

Wenn Wikinger, Ritter und Samurai aufeinanderprallen, ist das vielleicht nicht unbedingt historisch korrekt, aber unter Garantie ein grandioser Kampf. For Honor liefert uns genau diesen Kampf und zwar nicht nur als Zuschauer, sondern in der Haut von Rittern, Wikingern und Samurai!

For Honor noch günstiger: Mit GameStar Plus vorbestellen 5 Euro sparen

Zum Release des Spiels am 14. Februar - passend zum Valentinstag - verlosen wir gemeinsam mit Gamesplanet insgesamt drei Uplay-Keys für die Deluxe Edition von For Honor für den PC. Im Gegensatz zur Standardversion enthält die Deluxe Edition ein Booster-Paket, ein exklusives Emblem für den Spieler sowie drei Helmzierden und einen besonderen Grafikeffekt für Exekutionen. Obendrauf kommen noch zwei Keys für die Gold Edition, in der zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition noch der Season Pass von For Honor steckt.

Bevor wir auch nur eine dieser Editionen rausrücken, wollen wir allerdings die Antworten auf unsere fünf kniffligen Fragen rund um For Honor wissen! Die Feder ist schließlich mächtiger als das Schwert. Oder die Axt. Oder das Katana.

Wer bei uns kein Glück hat, kann es auf Facebook, direkt bei Gamesplanet, noch mal versuchen. Dort winken bis zum 14. Februar, 15:00 Uhr, im Gewinnspiel Codes für je zwei Sammlereditionen samt schicker Helmrepliken aus Metall sowie zwei Deluxe Editions von For Honor.

Zum Quiz der Woche: Kennen Sie For Honor?

Teilnahmeschluss ist der 17. Februar, 12:00 Uhr.