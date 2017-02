Heute startet die For Honor Open Beta und wir zocken natürlich mit. Um 18 Uhr stürzen wir uns im Stream in die Schlacht.

Von Johannes Rohe |

Um 18:00 Uhr spielen wir For Honor live auf Twitch. Seien Sie dabei, wir freuen uns über jeden der zuschaut und mitmacht!

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Die Open Beta von For Honor steht in den Startlöchern und es kribbelt uns bereits in der Schwerthand. Pünktlich zum Feierabend um 18 Uhr werden wir uns das Kettenhemd überziehen und das Schlachtfeld betreten - und Sie können live dabei sein.

So können Sie auch zocken: Alles zur Open Beta von For Honor

Auf unserem GameStar-Kanal auf Twitch werden Johannes Rohe und Phil Elsner ihre Abenteuer live streamen. Dabei stehen wir natürlich auch den Usern im Chat Rede und Antwort. Mit unserer Spielerfahrung aus den geschlossenen Alpha- und Betatests können wir sicherlich so manche drängende Frage beantworten.

Außerdem hätten wir natürlich große Lust, uns Ihnen im direkten Duell zu stellen oder gemeinsam mit Usern aus der Community den Dominion-Modus zu rocken. Versprechen wollen wir das an dieser Stelle aber nicht, falls uns dann doch die Technik einen Strich durch die Rechnung macht.

Jetzt aber genug der langen Worte. Um 18:00 Uhr geht's los, einschalten!