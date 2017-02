Unsere Bewertung zu For Honor speist sich aus drei Bereichen: Multiplayer, Singleplayer und Meta. Hier unser Plan bis zum fertigen Test mit Wertung.

Von Dimitry Halley |

For Honor: Unser Programm zur Review-Woche.

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Die Testwoche zu For Honor hat begonnen. Nach dem Ende der Open Beta spielt die GameStar-Redaktion bereits fleißig mit der Testversion - bis zum Freitag, 17. Februar, soll die abschließende Wertung samt Fazit stehen, denn einen Multiplayer-Koloss muss man natürlich ausführlich testen. Damit Sie bis Freitag nicht im Dunkeln tappen müssen, haben wir uns ein ausführliches Review-Programm überlegt.

Am 14. Februar, pünktlich zum Release von For Honor (und zum Tag der Liebe), werde ich mit einem ersten Fazit zum Multiplayer an den Start gehen. Am Tag drauf folgt Johannes mit seiner Test-Einschätzung zum Singleplayer. Und am Donnerstag bewertet Phil Elsner das »Meta« des Spiels - also den Echtgeld-Shop, die Loot-Spirale, Beute- und Levelsysteme und so weiter.

Am Freitag bündeln wir unsere drei Einschätzungen dann zum Wertungsfazit. Idealerweise wird dann auch das Testvideo online gehen. Und natürlich finden Sie auch um den Test herum jede Menge nützliche Infos, Tipps, Guides und sonstige Artikel, die die wichtigsten Fragen zu For Honor beantworten.

Review-Programm zu For Honor in der Übersicht

Datum Format Beschreibung Redakteur 14. Februar Test #1: Der Multiplayer Was taugt der Multiplayer von For Honor? Wie ausgewogen sind die Klassen? Wie gut das Kampfsystem? Dimi 15. Februar Test #2: Die Kampagne Das bietet der Solo-Modus von For Honor. Johannes 16. Februar Test #3: Das »Meta Shop, Upgrades, Level: Ist For Honor fair und über ein Match hinaus motivierend? Phil 17. Februar Test #4: Das Fazit Hat For Honor eine Zukunft? Alle Tester geben ihr Fazit ab und wir beschließen eine finale Wertung. Dimi, Johannes, Phil