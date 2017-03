Unreal-Engine-Entwickler Epic arbeitet schon seit vielen Jahren am Shooter Fortnite. Sechs Jahre nach der Ankündigung soll 2017 nun endlich die offene Beta starten.

Von Stefan Köhler |

Fortnite soll sechs Jahre nach der Ankündigung von Epic dann auch endlich in die offene Beta wechseln.

Im Jahr 2011 kündigte Epic den Multiplayer-Shooter Fortnite an. Zur GDC 2017 versprechen die Entwickler nun: Die offene Beta kommt endlich in den nächsten 12 Monaten. Beim Release-Modell wird man sich laut einem Bericht von Polygon wohl an Epics MOBA Paragon orientieren, das derzeit ebenfalls noch in der Open Beta steckt (und monatlich um Inhalte erweitert wird).

Fortnite hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Der Shooter entstand bei Epic Games und Epic Games Poland. Das letztgenannte Studio kennen Spieler unter dem Namen People Can Fly und als Entwickler von Painkiller und Bulletstorm. Mittlerweile ist der polnische Entwickler wieder unabhängig, Besitzer der Marke Bulletstorm und trägt erneut den Originalnamen.

Unter der Trennung dürfte auch das Projekt gelitten haben. Fortnite ist ein bunter Sandbox-Shooter mit Zombies in einer offenen Spielwelt. PvE und PvP sind gleichermaßen möglich. Neben dem Shooter-Gameplay ist Crafting und der Bau von Basen ein zentrales Spielelement.

Eine letzte Gameplay-Präsentation von Fortnite gab es im August 2016 in einem einstündigen Stream, den wir unterhalb eingebettet haben. Neben Paragon und Fortnite arbeitet Epic derzeit auch am Arena-Shooter Unreal Tournament, dem VR-Shooter Robo Recall und am neu angekündigten Battle Breakers.