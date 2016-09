In unserem Guide gibt's die Fundorte aller Scheunenfunde in Forza Horizon 3, damit Sie sich die endlose Sucherei nach den geheimen Autos deutlich verkürzen können. Ganz ohne Schatzkarte.

Von Dimitry Halley |

Unser Mechaniker freut sich wie ein Honigkuchenpferd, wenn wir in Forza Horizon 3 alle Scheunenfunde entdecken.

Zum Thema Forza Horizon 3 ab 69,99 € bei Amazon.de 15 verschiedene Scheunenfunde lassen sich in Forza Horizon 3 auftreiben. Dahinter verbergen sich geheime Autos, die wir auf der Weltkarte finden und freischalten müssen. Darunter sind teils echte Exoten wie der Ford Super Deluxe Station Wagon aus den 1940ern oder der winzige Reliant Supervan, falls es einem in Australien etwas zu schnell voran geht.

Aber Scherz beiseite: Hier verbergen sich einige echte Prachtbeispiele der Automobilgeschichte. Um die Scheunenfunde aufzudecken, können wir in riesigen, auf der Karte violett markierten Arealen mit der Drohne nach der richtigen Scheune suchen (mühsam!) oder die Schatzkarte im Microsoft Store für 3 Euro erwerben (teuer!). Wir bieten die dritte, kostenlose Alternative: Eine handliche Liste aller Scheunenfunde in Forza Horizon 3.

Um die begehrten Karren zu finden, sollte man sich genau an die Stelle auf der Karte begeben, die wir in den Screenshots markieren. Die Scheunen stehen generell ganz gerne am Wegesrand vereinzelter Feldwege, die auf der Mini-Map mit gestrichelten Linien angezeigt werden.

1. Ferrari Dino 246 GT

Dieser italienische Flitzer versteckt sich östlich des Dry Reservoir und südöstlich vom Outback. Wenn man den violetten Anzeige-Radius auf der Karte vor sich hat, dann muss man in die nordwestliche Ecke dieses Kreises fahren. Kleiner Hinweis: Die Scheune steht neben einem kleinen Wasserturm.

2. Lamorghini LM 002

Dieses Auto findet man im Nordwesten der Schiffswracks (auf dem Karten-Screenshot in der rechten unteren Bildecke noch im Ansatz zu sehen) ganz im Osten der Weltkarte. Die Scheune selbst steht in der westlichen Ecke des violetten Hinweis-Kreises.

3. Meyers Manx

Der Dünenbuggy steht noch näher als Nummer 2 bei den Schiffswracks - hier leicht westlich. Im Verhältnis zum violetten Hinweis-Kreis finden Sie ihn am nördlichen Rand, direkt neben einigen anderen Scheunen und Bretterbuden.

4. Ford Super Deluxe Station Wagon

Der historische Ford Woody findet sich östlich des Maroondah Reservoir, im nördlichen Regenwald.

5. Reliant Supervan III

Dieses kuriose Dreirad gibt's direkt nördlich des Schriftszugs Dry Reservoir in den östlichen Ausläufen des Outback. Oder besser: Direkt östlich des Redstone Flughafens. Die Scheune steht auf einem kleinen Hügel, umgeben von einigen Fässern.

6. Holen HQ Monaro GTS 350

Hier müssen Sie südlich des Flughafens im Outback suchen. Und südlich des Hinweis-Radius'. Die Scheune steht in einer kleinen Gruppe von Scheunen und Hallen.

7. Holden 50-2106 FX UTE

Wieder ein historisches Vehikel: Der Holden 50-2106 steht nördlich des Parkes Satellite Array, im östlichen Bereich des Hinweis-Kreises. Die Scheune finden Sie neben einem riesigen Teich.

8. Holden Sandman HQ Panel Van

Im südlichen Teil des Regenwalds. Leicht im Südosten des Hinweis-Radius'. Die Scheune steht neben einigen großen Bäumen und Holzlagerstätten, ist allerdings weit und breit das einzige Gebäude.

9. Toyota FJ40

Nordöstlich der Pink Lakes (auf der Karte auch pink markiert) finden Sie dieses Nutzfahrzeug, ganz am nördlichen Rand des violetten Hinweis-Kreises. Steht direkt im Schatten des Canyons, der die Weltkarte vom Rest der Welt abschneidet.

10. Dodge Charger Daytona Hemi

Südwestlich der Redstone Goldmine, süd-südöstlich des Flughafens im Outback - hier finden Sie den Dodge Charger, dazu müssen Sie lediglich der Landstraße bis zur Sackgasse folgen.

11. Nissan Skyline GT-R V-Spec

Den Nissan gibt's zwischen dem Regenwald und den Zwölf Aposteln, im nordwestlichen Teil des Hinweis-Kreises. Die Scheune steht auf einer Lichtung neben einem Bretterverschlag.

12. Ford XB Falcon GT

Der Ford Falcon ist ein absolutes Traumauto. Wir finden ihn südlich des Coober Pedy, im nördlichen Teil des violetten Hinweis-Kreises. Von all den gepunkteten Landstraßen innerhalb des Kreises folgen sie westlichsten. Am Ende erwarten Sie ein Frachtcontainer sowie die begehrte Scheune.

13. Maserati A6GCS Pininfarina Berlinetta

Diese Scheune steht südlich des Kiewa-Tals und westlich des Maroondah Reservoir. Halten Sie einfach Ausschau nach einer einsamen Scheune in freier Wildbahn, leicht östlich im Hinweis-Kreis.

14. Jaguar MK II 3.8

Nahe an der Küste gibt's diesen schnittigen Jaguar, am nördlichen Ende der Zwölf Apostel. Und auch nördlich im Hinweis-Radius. Wenn Sie ein Haus mit Silos finden, müssen Sie den Blick leicht nach Süden richten - dort wird man fündig.

15. Ferrari 166MM Barchetta

Der letzte Wagen versteckt sich südöstlich des Parkes Satelitte Array, nördlich des Highways, im nördlichen Teil des Hinweis-Radius. Die Scheune steht neben einer großen Farm und einigen Silos.