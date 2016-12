Die Macher des offiziellen Spiels zum Film Freitag der 13. haben bekanntgegeben, dass der Charakter Tommy Jarvis vom Original-Schauspieler Thom Mathews vertont werden wird. Ein neuer Trailer zeigt erstes Gameplay.

Von Manuel Fritsch |

Die Entwickler von Gun Media arbeiten derzeit am Release von Freitag der 13., einem Team-Horrospiel auf Basis der Filmlizenz. Seit einiger Zeit war bereits bekannt, dass der Charakter Tommy Jarvis aus den Filmen auch als spielbarer Charakter im Spiel vorkommen wird. Nun haben die Macher einen Gameplaytrailer veröffentlicht, der den Charakter in Bewegung zeigt und stolz verkündet, dass die Figur vom Schauspieler Thom Mathews vertont werden wird, der Tommy Jarvis in den Filmen gespielt hat.

Die Veröffentlichung des Team-Horrorspiels wurde vor einigen Monaten auf das Frühjahr 2017 verschoben. Somit hat das Team etwas mehr Zeit, um dem Spiel zusätzlichen Feinschliff zu verpassen. Einen konkreten Termin gibt es bisher noch nicht, allerdings wird dem Spiel als Entschädigung dafür ein Singleplayermodus spendiert.