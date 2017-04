Im neuen »Humble Intergalactic Bundle« stecken zahlreiche Spiele, die uns den Weltraum erobern lassen. Dazu zählen unter anderem Offworld Trading Company, GalCiv 3 und Sins of Eternity. Zudem gibt es ein Gratisspiel für alle!

Von Michael Herold

Im »Humble Intergalactic Bundle« stecken unter anderem alle drei Spiele der Galactic-Civilizations-Reihe.

Zum Thema Galactic Civilizations 3 ab 4,97 € bei Amazon.de Ab sofort können Sie im Humble Store ein neues Paket kaufen. Im »Humble Intergalactic Bundle« stecken etliche Spiele, die uns in die Weiten des Weltraums und auf fremde Planeten führen. Maximal 8 Spiele sind verfügbar, je nach Betrag.

Für gerade einmal einen Dollar (0,94 Euro) erhalten Sie die ersten drei Spiele: Space Hulk Ascension, Sins of a Solar Empire: Trinity und Galactic Civilizations II: Ultimate Edition. Bezahlen Sie den Durchschnittspreis von sieben Dollar (6,59 Euro) bekommen Sie außerdem die beiden Spiele Planetary Annihilation: Titans und Rebel Galaxy dazu. Ab dem Preis von 15 Dollar (14,13 Euro) erhalten sie dann auch noch die Spiele Galactic Civilizations III und Offworld Trading Company.

Alle Käufer eines »Humble Intergalactic Bundles« erhalten zudem das erste Galactic Civilizations als Geschenk.

Jeder entscheidet selbst, wohin das Geld geht

Sie können also selbst entscheiden, wie viel Sie zahlen wollen. Und es wird noch besser: Sie können außerdem bestimmen, wohin Ihre Zahlung gehen soll. Mit einem Schieberegler kann jeder auf den Cent genau verteilen und festlegen, ob die Spende an die Spieleentwickler, an Humble selbst oder an eine gemeinnützige Organisation gehen soll.