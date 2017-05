Passend zum Release von Gears of War 4 wurde der seit längerem geplante Kinofilm zur populären Spielereihe angekündigt. Inzwischen arbeitet Ghost-Recon-Autor Shane Salerno an einem Drehbuch.

Von Vera Tidona |

Zum Thema Gears of War 4 ab 4,99 € bei Amazon.de Im letzten Herbst wurde im Rahmen der Live-Präsentation von Gears of War 4 eine geplante Spiele-Verfilmung des populären Third-Person-Shooters fürs Kino bestätigt. Schon lange ist ein Kinofilm geplant, doch nun hat man mit Universal Pictures ein passendes Filmstudio gefunden.

Ghost Recon- und Avatar-Mitautor schreibt das Drehbuch

Inzwischen nimmt die Produktion langsam Formen an. Für das Drehbuch konnte jetzt Shane Salerno (Armageddon, Shaft) verpflichtet werden, der derzeit mit James Cameron die Drehbücher für alle vier Avatar-Sequels schreibt. Im Bereich Videospiel kennt er sich ebenso schon bestens aus, zeigte er sich doch zuletzt für die Vorlage zum aktuellen Spiel Ghost Recon: Wildlands verantwortlich.

Kinofilm erhält eigene Geschichte

Nun soll er auch für Universal eine neue und fremde Welt in Gears of War erschaffen. Der Film basiert zwar auf der Spielereihe, soll jedoch - ähnlich wie bei der Spiele-Verfilmung Assassin's Creed - eine eigene Handlung erhalten. Wie die nun genau aussehen wird, ist noch offen. Die bekannte Story über den Planeten Sera und den Kampf gegen die Monster dürfte aber gleich bleiben.

Bereits bei der Ankündigung meinte Gears of War-Mitschöpfer Rod Fergusson, dass viele Videospiel-Verfilmungen deshalb scheitern würden, weil sie sich zu sehr an die Interessen der Spieler orientieren. Mit dem Gears of War-Film möchte man dem Spiel treu bleiben und trotzdem einen großartigen Film erschaffen, der auch ein Publikum außerhalb der Spiele-Gemeinde anspricht.

Suche nach einem Regisseur

Inzwischen dürfte auch die Suche nach einem Regisseur begonnen haben. Noch ist unklar, wer die Hauptrollen im Gears of War-Film einnehmen wird. Auch ein konkreter Kinostarttermin steht noch nicht fest.

Das ist nicht der erste Versuch, einen Gears of War-Film auf den Weg zu bringen. Bereits im Jahr 2007 war nach der erfolgreichen Veröffentlichung des ersten Videospiels aus der populären Reihe ein Kinofilm geplant, doch daraus wurde nichts.