Gears of War 4 - Grafik seit Beta deutlich besser

Gears of War 4 wurde seit der Beta ordentlich überarbeitet und sieht auf dem PC wie auch der Xbox One um Längen besser aus als noch in der Testphase. Ein Video von Digital Foundry zeigt, wie gut die Grafik in der Release-Version des Spiels geworden ist.

Von Jürgen Stöffel |