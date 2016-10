Auch Gears of War 4 feiert Halloween und bekommt zum Kürbisfest einen neuen Spielmodus, eine thematische Playlist und ein zeitlich begrenztes Elite Pack verpasst.

Von Manuel Fritsch |

Kürbis trifft auf Kettensäge. Auch Gears of War 4 bekommt ein thematisches Halloween-Makeup Ende Oktober verpasst.

Zum Thema Gears of War 4 ab 4,99 € bei Amazon.de The Coalition, die Macher von Gears of War 4, reihen sich ein in die lange Liste an Multiplayer-Titeln, die Ende Oktober ein thematisches Halloween-Special in ihr Spiel integrieren. Ab dem 27. Oktober 2016 können Spieler einen neuen Spielmodus namens »Pumpkin Ball« (Kürbis-Ball) ausprobieren und thematisch angepasste Elite-Packs kaufen.

Der neue Spielmodus ist eine Variation des bestehenden Modus »Dodgeball« und reduziert die Respawn-Dauer auf eine Sekunde. Das verringert die Bedeutung der Kills, da diese sofort wieder auftauchen und soll statdessen die Action erhöhen.

Halloween has arrived in #GearsofWar4!



Pumpkin Heads, a new special event and more await. https://t.co/3TknVvscC8 pic.twitter.com/Q5iiZGJv32 — Gears of War (@GearsofWar) October 26, 2016

Zusätzlich werden die »Social Playlists« angepasst und fünf »dunkle« Maps anbieten. Es handelt sich um die Maps Fallout, Forge, Harbor, Impact und Lift. Auf diesen Karten werden zusätzlich dekorative Kürbisköpfe integriert, um Halloween gebührend zu feiern. Die Pumpkin-Ball-Playlist gibt zusätzliche Bonus-Erfahrungspunkte.

Das kostenpflichtige »Halloween Elite Pack« ist eine Variante des bestehenden Elite-Pakets und garantiert eine epische oder legendäre Karte. Diese Halloween-Pakete sind nur bis zum 1. November verfügbar.

