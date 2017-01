The Coalition haben ein großes Update für den Deckungsshooter Gears of War 4 veröffentlicht. Zwei neue Multiplayerkarten und 280 neue Karten stehen ab sofort allen Besitzern des Spiels zu Verfügung. Season-Pass-Besitzer erhalten einen Startbonus.

Zum Thema Gears of War 4 ab 4,99 € bei Amazon.de Für Gears of War 4 wird heute im Laufe des Abends (ab 19 Uhr) ein neues Title-Update veröffentlicht. Neben zwei neuen Multiplayermaps werden dem Deckungsshooter von The Coalition im insgesamt 9 GB großen Paket auch 280 neue Karten hinzugefügt.

Bei den beiden neuen Maps handelt es sich um »Blood Drive« und »Clocktower«, wie Microsoft auf Xbox Wire bekannt gegeben hat. Kenner der Serie werden die Namen vielleicht bekannt vorkommen. Blood Drive ist aus Gears of War 2 und wurde auch in überarbeiteter Form in Gears of War 3 verwendet. Mit dem Update kann das Gebiet auch in neuer Form in Gears of War 4 besucht werden. Die Map Clocktower war bereits im Original-Gears sowie in GoW3 zu sehen.

Season-Pass-Besitzer erhalten Startvorteil

Besitzer des Season-Pass können die beiden Schlachtfelder ab heute spielen und bekommen außerdem doppelte Erfahrungspunkte sowie einen 20-prozentigen Credit-Boost.

Alle anderen Spieler müssen bis zum 17. Januar warten, bis die Maps in die öffentliche Rotation hinzugefügt werden. Weiterhin sind 280 neue Karten enthalten, darunter 13 Charakter-Karten, darunter auch Armored Anya, Armored Sam und eine Zombie-Version von Minh. Darüberhinaus gibt es mehr als 260 zusätzliche Waffen-Skins.

Einen Überblick über die neuen Schlachtfelder zeigen die beiden folgenden Videos:

Die offiziellen Patchnotes finden sich auf der offiziellen Webseite des Spiels.