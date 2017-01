Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Gears of War 4 - Jetzt auch PvP-Crossplay zwischen PC und Xbox One

Der Entwickler The Coalition hat mit sofortiger Wirkung die Crossplay-Funktion für den Shooter Gears of War 4 um den kompetitiven Multiplayer erweitert. Somit sind Partien zwischen Windows 10 und Xbox One möglich - wenn auch vorerst nur im Social Quickplay.

Von Andre Linken |