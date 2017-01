Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Zocken wie Iron Man - Gears of War 4 trifft auf Microsofts HoloLens

Ein YouTuber nutzt die HoloLens dazu, Gears of War 4 von der Xbox One auf eine Art holografischen Bildschirm zu streamen und auf diesem Weg zu spielen. Das Beweisvideo deutet das Potenzial der Augmented-Reality-Brille an.

Von Tobias Ritter |