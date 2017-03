Ghost Recon Wildlands bietet ein riesiges Arsenal an Waffen und Zubehörteilen, wie Zielvisiere, Schalldämpfer oder Griffe. Wir zeigen, wie man alle Waffen und Items freischaltet.

In Ghost Recon Wildlands gibt es weit über 60 verschiedene Waffen - von Sturmgewehren, über Sniper Rifles bis hin zu Shotguns und Pistolen.

Im Gunsmith-Menü kann man fast jede Waffe zudem noch mit allerlei Zubehörteilen bestücken und modifizieren. Zum Spielstart steht aber von alledem fast nichts zur Verfügung.

Jede Waffe muss erst in der Spielwelt entdeckt werden. Gegner lassen ihre Waffen zwar fallen und der Spieler kann sie auch aufheben und einsetzen, über das Ausrüstungsmenü kann man sie aber nicht anpassen oder anlegen.

Stattdessen sind überall in der Spielwelt von Bolivien Waffen-Kisten verstreut, die neue Knarren und Ausrüstung enthalten. Aufgedeckte Kisten werden auf der Tac-Map mit einem blauen Symbol in Form einer Pistole gekennzeichnet. Bewegt man den Mauszeiger auf der Karte über das Symbol, wird angezeigt, um welche Waffe oder Item es sich handelt. So spart man sich weite Wege zu einer Kiste, deren Inhalt man gar nicht haben will.

Die Waffenkisten werden zum einen automatisch auf der Karte angezeigt, sobald man sich in unmittelbarer Nähe befindet. Zum anderen erhält man die Standorte der Waffenkisten durch Nebenmissionen bzw. Collectibles. Davon gibt es zwei Arten:

Intel-Mappen in der Spielwelt

Verhöre von Zielpersonen

So können neue Waffen über Intel (die gelben Ordner auf der Karte) aufgedeckt werden, oder über HVTs (High Value Targets oder Hochrangige Ziele). Verhört man diese Zielpersonen, hat man die Wahl, welche Infos sie preisgeben. Zur Option stehen hier auch häufig die Standorte weiterer Weapon Caches in der Spielwelt (blaues Waffen-Symbol).

Hat man alle Weapon Crates in der Spielwelt aufgeklärt, kann man einfach nach und nach die Standorte auf der Karte abgrasen und so alle Waffen einsammeln.

Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März. In unserem Rohstoff-Guide erklären wir, wie man schon vorab Ingame-Ressourcen für den Launch sammeln kann, um schnell neue Skills freizuschalten.