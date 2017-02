Am 23. Februar startet die offene Beta für Ghost Recon: Wildlands. Der Koop-Shooter wird ab 12 Uhr mittags spielbar sein.

Der Koop-Shooter Ghost Recon: Wildlands wird am 23. Februar in die offene Beta starten, die bis zum 27. Februar läuft. Wer den Start nicht abwarten kann, kann sich schon den exakten Termin notieren: Die Open Beta wird weltweit gleichzeitig freigeschaltet, in Mitteleuropa geht es um 12 Uhr mittags los. Wer sich derzeit außerhalb unserer Zeitzone aufhält, muss entsprechend Stunden abziehen oder dazuzählen.

Beta-Inhalt

Der Beta-Client wird rund 24 Gigabyte Festplattenspeicher benötigen, bei der finalen Version sind es gar 50 Gigabyte. Da nicht jeder über flottes Internet verfügt, ist der Preload der Beta bereits seit Montag wie Uplay, Steam, Xbox Store und PlayStation Store möglich.

Spielbar ist die aus der geschlossenen Beta bekannte Region Itacua und die neue Provinz Montuyoc. Insgesamt 21 Provinzen Boliviens werden im Hauptspiel frei erkundbar sein, vollgestopft mit Gegnern und Missionen. Wer die Beta spielt und Ghost Recon: Wildlands bis Ende März kauft, erhält eine Bonusmission mit dem Namen »Unidad Conspiracy«.

Ghost Recon: Wildlands erscheint am 07. März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.