In der zweiten Erweiterung namens Fallen Ghosts für Ghost Recon: Wildlands sollen die Jäger zu Gejagten werden.

Zum Thema Ghost Recon: Wildlands ab 14,95 € bei Amazon.de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands für 47,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft hat den Releasetermin des zweiten DLC-Pakets »Fallen Ghosts« für Ghost Recon: Wildlands bekannt gegeben. Season-Pass-Besitzern können bereits ab dem 30. Mai 2017 auf PC, Xbox One und PS4 auf die neue Erweiterung zugreifen. Spielende, die keinen Season Pass besitzen, müssen sich dagegen noch bis zum 6. Juni 2017 gedulden.

Mehr zum Thema: Ein Schritt nach vorne, zwei zurück - Ghost Recon: Wildlands leidet unter seinen Patches

Fallen Ghosts spielt nach der Zerschlagung des bolivianischen Santa-Blanca-Kartells. Die Unidad ist militärisch nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über Bolivien zu behalten und der Staat versinkt deswegen in einem Bürgerkrieg. Die Unidad wirbt Kartell-Mitglieder, Veteranen, Söldner und Kriminelle aus benachbarten Ländern als Freiwillige an und will so die Ordnung im Land wiederherstellen. Gemeinsam formieren sie sich zu einer neuen, brutalen Spezialeinheit, den Los Extranjeros, die alle amerikanischen Agenten aufspüren und eliminieren will.