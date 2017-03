Plus-Artikel zu Ghost Recon: Wildlands :

Eine riesige Spielwelt, umfangreiche Missionen und jede Menge gemeine Sicarios zum Umnieten – aber macht Wildlands auch Spaß?

Von GameStar Redaktion |

Mit Ghost Recon: Wildlands geht die Clancy-Serie in eine neue Runde, diesmal mit einer riesigen, offenen Spielwelt. Bolivien ächzt unter der Knute des Santa Blanca-Kartells, wir sollen zusammen mit drei Kameraden aufräumen und die Drahtzieher der Drogenproduzenten erledigen.

Ein ambitioniertes Projekt, das Ubisoft da am Start hat, zumal man sich in Wildlands von der oft gescholtenen Ubisoft-Formel verabschieden will. In einer offenen Beta hat der Publisher tausende Spieler auf die Server gelassen, um die Infrastruktur, aber auch die Spielmechanik einem Belastungstest zu unterziehen. Wir waren mit drei Testern über die ganze Beta-Distanz dabei und wagen in unserem Vorabtest eine Wertungsprognose.

Denn schief gehen kann bei Ghost Recon: Wildlands bis zur Veröffentlichung am 7.3. noch jede Menge. Wird zum Beispiel im fertigen Spiel die umstrittene Helikopter-Steuerung besser erklärt? Und wird echtes Teamwork belohnt?

