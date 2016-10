Was passiert, wenn eine Straßenbahn gegen einen Pulk aus 100 Menschen trifft? Der YouTuber RZED gibt mit seinem neuesten Video zu Grand Theft Auto 5 die Antwort darauf.

Von Andre Linken |

Der YouTuber »RZED« hat mal wieder zugeschlagen und ein weiteres seiner abgedrehten Videos zum Actionspiel Grand Theft Auto 5 nachgelegt.

In seiner jüngsten Episode dreht sich alles um die Frage, wie viele Menschen sind nötig, um eine fahrende Straßenbahn zu stoppen - natürlich nur in der Welt von GTA 5. Wie immer fängt das Video mit einer relativ kleinen Gruppe von Spielcharakteren an, um sich dann stetig zu steigern.

Das etwas ziemlich skurrile Ergebnis des Tests sehen Sie in dem Video oberhalb dieser Meldung. Erst vor kurzem hatte »RZED« ein ähnliches Experiment durchgeführt. Damals ließ er in GTA 5 einen riesigen Jumbo-Jet auf die Menschenmassen los.

