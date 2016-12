Bis zum 12. Dezember läuft im Online-Modus von Grand Theft Auto 5 das Executive-Boni-Wochenende. Während des Event gibt es mehr GTA-Dollar, mehr Reputation und Rabatte auf verschiedene Items.

Von Stefan Köhler |

Gemützlich das Wochenende in GTA 5 genießen - dank neuen Pyjamas.

Zum Thema GTA 5 ab 52,50 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com Das Wochenende über warten CEO-Boni auf Spieler des Online-Modus von GTA 5. Das Executive-Boni-Wochenende wurde bereits gestartet und läuft offiziell bis zum 12. Dezember. Die Ankündigung gibt es auf der offiziellen Webseite.

Doppelte GTA-Dollar und Reputation

Wer mehr Cash und Reputationspunkte für die bald erscheinende Erweiterung Import/Export braucht, kann sich in die Modi Entourage, Extraktion, Hetzjagd und Deadline stürzen. Hier lassen sich ab sofort doppelte Belohnungen erarbeiten.

Wer es lieber gemütlich mag, wirft sich in neue Pyjamas im blauen Wirbeldesign. Die stehen kostenlos zur Verfügung, nur ein vorheriges Einloggen ist nötig.

Rabatte auf Immobilien und Fahrzeuge

Executives and Other Criminals

Limousine mit Bordgeschütz - 50 % Rabatt

Declasse Mamba - 25 % Rabatt

Gallivanter Baller (gepanzert & Standard, alle Modelle) - 25 % Rabatt

Enus Cognoscenti (alle Modelle) - 25 % Rabatt

Further Adventures in Finance and Felony

Executives-Büros - 50 % Rabatt

Büro-Ausstattung & -Anpassung - 50 % Rabatt

Assistant-Dienstleistungen - 50 % Rabatt

Alle Kleidungsstücke aus FAFF - 50 % Rabatt

Fahrzeug-Modifikationen in Lagerhäusern - 25 % Rabatt

Grotti X80 Proto - 25 % Rabatt

Vapid FMJ - 25 % Rabatt

Benefactor XLS (gepanzert & Standard) - 25 % Rabatt

Premiumrennen: Schluchtenjäger

Das neue Rennen für Supersportwagen kann am Legion Square oder über die »Schneller Job«-App gefunden werden und lässt mit dem Annis RE-7B oder Emperor ETR1 in hoher Geschwindigkeit durch den Raton Canyon jagen. Alle Teilnehmer erhalten dreifache RP, die Fahrer auf den ersten drei Rängen erhalten einen deutlichen Cash-Bonus für ihre Platzierung.

Das Event dient zur Vorbereitung auf den kommenden DLC Import/Export, der noch im Dezember 2016 erscheinen soll.