Das Inhalts-Update Import/Export für den Onlinemodus von Grand Theft Auto 5 ist ab sofort für PC, Xbox One und PS4 verfügbar.

Von Stefan Köhler |

Im neuesten Update für GTA 5 geht es um Import/Export - selbstverständlich von gestohlenen Wagen.

Zum Thema GTA 5 ab 52,39 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com Mit Import/Export steht das nächste Inhaltsupdate für Grand Theft Auto 5 zum Download bereit. Ungefähr 1,5 GB an Daten müssen heruntergeladen werden, der Wert schwankt zwischen PC, Xbox One und PlayStation 4 leicht. Zum Release des kostenlosen DLCs waren die Rockstar-Server für alle Plattformen überlastet, mittlerweile sollen die Probleme aber vollständig behoben worden sein.

Wie der Name vermuten lässt, dreht sich Import/Export um den Handel mit gestohlenen Fahrzeugen. Spieler haben Zugriff auf neue Missionen, in denen es um das illegale Geschäft geht. Das eigene Geld kann in neue Wagen und eine große Garage mit bis zu 60 Plätzen, Tuningwerkstatt und anpassbarer Innenausstattung investiert werden. Alle Inhalte zusammen kosten knapp 7 Millionen Dollar, die Garage kann allerdings in Stufen eingekauft werden.

Die Liste der neuen Fahrzeuge und passende Bilder findet sich auf imgur. Spieler hatten zuletzt gestrichene Inhalte aus den Dateien von GTA 5 extrahieren können, beispielsweise Fraktionen als eigenständiges Feature.