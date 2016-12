Das Intro des ersten Max Payne hat damals bei vielen Spielern bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun hat es ein Fan des Actionspiels in GTA 5 nachgebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Von Tobias Ritter |

Das an einen Film noir erinnernde Intro des ersten Ablegers der Actionspiel-Reihe Max Payne dürfte aufgrund seiner düsteren Atmosphäre vielen Spielern von damals bis heute in Erinnerung geblieben sein. Das gilt offenbar auch für den YouTuber nreaLms.

Der hat das legendäre Intro-Video nämlich kurzerhand in GTA 5 nachgestellt und es damit in ein modernes Gewandt verpackt. Das Ergebnis reicht zwar nicht ganz an den Charme des Spiele-Klassikers von 2001 heran, ist aber dennoch sehenswert.

Dieser Ansicht ist man übrigens auch bei Rockstar Games: Der Entwickler hat das YouTube-Video mehrfach über seine Social-Media-Kanäle geteilt.